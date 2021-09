Incidente su via San Magno, morto il conducente dell'utilitaria

Non ce l'ha fatta l'uomo di 85 anni coinvolto nel grave incidente stradale avvenuto questa mattina su via San Magno.Le sue condizioni erano sembrate da subito gravi.Soccorso immediatamente da un operatore della Metronotte e da una operatrice sanitaria per caso di passaggio sulla strada, l'uomo è stato poi portato nell'ospedale di Andria dove è spirato.La polizia locale ha avviato gli accertamenti per comprendere cosa abbia portato l'uomo a perdere il controllo dell'auto e a schiantarsi contro il muro