Incidente su viale Ettore Fieramosca, ferito centauro

Un brutto incidente stradale si è verificato questo pomeriggio sull'extramurale, in viale Ettore Fieramosca all'incrocio con via XXIV Maggio.Due i veicoli coinvolti nel sinistro: una Lancia Musa ed un ciclomotore.Da ricostruire la dinamica dell'incidente nel quale il conducente del ciclomotore, un giovane, è rimasto ferito cadendo rovinosamente.Il giovane è stato assistito in un primo momento da alcuni passanti che hanno chiamato i soccorsi.Sul posto gli uomini della Polizia Locale di Corato per i rilievi del caso e il coordinamento del traffico.