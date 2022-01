Incidente sulla Corato - Bisceglie, furgone esce di strada

È rimasto fortunatamente illeso il conducente del furgone rimasto coinvolto in un incidente stradale nel pomeriggio di oggi sulla provinciale 85 che collega Corato a Bisceglie, immediatamente dopo la rotonda.Il furgone, che trasportava alimentari, è uscito fuori strada sfondando il muretto a secco ed ha impattato contro un albero di ulivo.Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 per i primi soccorsi. L'uomo è stato assistito sul posto, per lui soltanto un grande spavento.I rilievi sono stati curati dai Carabinieri che hanno anche provveduto alla regolamentazione del traffico.