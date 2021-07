Incidente sulla Corato - Trani, traffico rallentato

Un incidente stradale si è verificato questa sera lungo la provinciale che collega Corato a Trani, in territorio di Corato.Nel sinistro sono rimaste coinvolti una motocicletta ed un'automobile.Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Corato per i rilievi e la regolazione del traffico che ha subito inevitabili rallentamenti.Al momento non si conoscono le condizioni delle persone coinvolte nel sinistro.