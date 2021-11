Incidente sulla sp 231, tre auto coinvolte

Un brutto incidente stradale si è verificato questa mattina sulla strada del 231 che da Andria conduce a Corato.Nel sinistro sono rimaste coinvolte tre automobi, una Opel Corsa, una Volkswagen Tiguan e una Nissa Micra.Da accertare le cause che hanno determinato il sinistro nel quale è rimasto ferito in maniera non grave un uomo.Soccorso dal 118 è stato portato nell'ospedale di Andria.