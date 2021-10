Jeep in fiamme nelle campagne di Corato

Non si esclude sia stata usata per commettere crimini

A distanza di poche ore dall'assalto al tir carico di biscotti sulla provinciale 231, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire in contrada Bagnoli, in piena Murgia, per spegnere l'incendio di una automobile, una Jeep data alle fiamme.L'auto, una Jeep Renegade, è risultata rubata e non è escluso che sia stata utilizzata per commettere crimini.I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della Polizia di Stato.