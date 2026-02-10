"Libertà ieri e oggi": un incontro fra storia e diritto a Corato

"Libertà ieri e oggi. Fra storia e diritto" è il titolo dell'incontro pubblico promosso dall'Associazione Nuova Umanità, in programma giovedì 12 febbraio 2026 alle ore 19:45 presso la Sede Nuova Umanità, in via Carmine n. 18.L'iniziativa propone un momento di riflessione e confronto sul significato della libertà, analizzandone le radici storiche e le implicazioni giuridiche contemporanee, con l'obiettivo di stimolare un dibattito aperto e consapevole su un tema centrale per la vita democratica.Dopo i saluti del presidente Luigi Procacci, interverranno Vincenzo Catalano, scrittore e saggista, e Giovanni Capurso, docente e saggista.L'incontro è aperto a tutta la cittadinanza.