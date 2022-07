Un mancato invito ad un matrimonio. Questo, in base a quanto trapela da ambienti investigativi, il movente dell'accoltellamento avvenuto a Corato nella notte tra giovedì 30 giugno e venerdì 1 luglio.Un litigio tra due fratelli, per strada, sarebbe trasceso al punto che il maggiore, di 45 anni, avrebbe inferto almeno una coltellata al 34enne, rimasto ferito e trasportato d'urgenza al pronto soccorso del Policnico di Bari: l'intervento chirurgico effettuato dall'équipe sanitaria ha consentito di scongiurare qualsiasi pericolo di vita per l'uomo, colpito al torace. La collutazione ha coinvolto anche una terza persona, colpita di striscio e costretta a ricorrere alle cure mediche.Non è ancora chiara la connessione tra l'episodio e il rogo di un'auto registrato a poca distanza dal luogo in cui sarebbe scoppiata la lite.La Procura di Trani ha aperto un fascicolo d'inchiesta con l'intento di ricostruire l'accaduto per filo e per segno. Le indagini sono affidate ai Carabinieri.