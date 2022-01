Malore alla guida, incidente sull'extramurale

È stato condotto in ospedale l'uomo che questo pomeriggio, intorno alle 17 è rimasto coinvolto in un incidente stradale all'incrocio tra via Ruvo e Viale Armando Diaz.All'origine dell'incidente probabilmente c'è un malore accusato dal conducente della Fiat Panda che ha perso il controllo del veicolo scontrandosi con un'altra auto.Saranno tuttavia gli accertamenti delle forze dell'ordine a ricostruire la dinamica dell'accaduto.L'uomo è stato condotto in ospedale per le cure.Il traffico ha subito dei rallentamenti.