Un agente della Metronotte di Ruvo di Puglia ha contribuito al recupero di un autocarro rubato e carico di refurtiva in territorio coratino.La guardia particolare giurata, benché libera dal servizio nella mattinata di lunedì 25 luglio, ha notato un autocarro sospetto per condizioni ed andatura sulla strada provinciale 231, in direzione Andria. L'agente ha segnalato la situazione al 112 comunicando costantemente la posizione del mezzo pesante.L'autocarro è stato raggiunto da una Gazzella dell'Aliquota Radiomobile dei Carabinieri Andria. I militari dell'Arma, al termine di un inseguimento, sono riusciti a recuperare l'autocarro e la refurtiva contenuta all'interno. Il conducente è riuscito a far perdere le proprie tracce nelle campagne coratine.