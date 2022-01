Mezzanotte col botto, vandali ribaltano un'auto

Inizio d'anno all'insegna dell'inciviltà e del vandalismo tra botti potenti e danni ad oggetti.Allo scoccare della mezzanotte si sono scatenate le esplosioni di botti e fuochi d'artificio, benché l'ordinanza sindacale lo vietasse.E c'è chi ha dato sfogo alla propria inciviltà compiendo atti vandalici contro una automobile parcheggiata in via Bacone nei pressi di via Don Minzoni.La Citroen Saxo è stata letteralmente ribaltata su un fianco, come dimostra la foto postata da un utente sui social network.Sul posto i vigili del fuoco.