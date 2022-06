Un incendio si è sviluppato negli spazi esterni di un'importante officina meccanica in territorio di Corato nel pomeriggio di venerdì 24 giugno, poco dopo le 19.Le fiamme per cause non ancora accertate, hanno letteralmente avvolto un mezzo pesante con il rischio di propagarsi anche sulle strutture dell'opificio. Una densa coltre di fumo, ben visibile anche a distanza ragguardevole, si è sollevata.Allertati i Vigili del Fuoco.