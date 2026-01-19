Comune di Corato
Comune di Corato
Politica

Nasce a Corato il "Comitato per il no" al Referendum sulla Giustizia

«Vogliono giudici silenziosi che non disturbino il Governo»

Corato - lunedì 19 gennaio 2026 14.38 Comunicato Stampa
Si è costituito ufficialmente oggi a Corato il Comitato per il NO al referendum confermativo sulla riforma della Magistratura (Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025). Un fronte unitario composto da forze politiche, sindacali e associazioni civiche si mobilita per respingere una modifica costituzionale inutile e dannosa. A promuovere il comitato locale sono: Partito Democratico e Giovani Democratici, DemoS Democrazia Solidale, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi-Sinistra (AVS), Rifondazione Comunista, Legambiente, Libera, ANPI e CGIL.

L'ATTACCO ALL'INDIPENDENZA: IL VERO SCOPO DELLA RIFORMA

Il Comitato denuncia che dietro la separazione delle carriere si nasconde la volontà di sottomettere il potere giudiziario a quello politico. La filosofia di questa riforma è stata svelata chiaramente dalle recenti dichiarazioni della Presidente del Consiglio in merito ai rilievi della Corte dei Conti sul Ponte sullo Stretto. "Quando la Premier definisce la legittima e documentata censura della Corte dei Conti come una 'intollerabile invadenza dei giudici', è finalmente sincera," dichiarano i promotori. "Quelle parole racchiudono il senso profondo di questa pericolosa riforma. Il messaggio è chiaro: i giudici non devono ostacolare o 'remare contro' le iniziative e gli atti del Governo. Noi diciamo NO: una magistratura indipendente è l'unico argine all'arbitrio del potere."

UNA RIFORMA SBAGLIATA E COSTOSA: I MOTIVI DEL NO

Oltre al pericolo democratico, il Comitato contesta la narrazione secondo cui questa sarebbe una riforma per velocizzare i processi. Al contrario: È uno spreco di denaro pubblico: La creazione di due CSM distinti e di una nuova Alta Corte disciplinare costerà allo Stato oltre 70 milioni di euro l'anno. Soldi dei contribuenti che vengono sprecati per moltiplicare le poltrone, mentre con le stesse risorse si potrebbero assumere subito 600 nuovi magistrati per smaltire l'arretrato. Crea un PM "Super-Accusatore": Separando le carriere, il Pubblico Ministero non sarà più una figura di garanzia che cerca la verità (anche a favore dell'indagato), ma diventerà un "avvocato dell'accusa". Si scivola verso un pericoloso "modello americano", dove il cittadino comune, se privo di grandi risorse economiche, rischia di essere stritolato dal sistema. Non tocca i veri problemi: La riforma riguarda solo il penale, ignorando totalmente l'80% dei processi (civili, amministrativi e tributari) che intasano i tribunali. Servono cancellieri, strutture e digitalizzazione, non guerre ideologiche.

MOBILITAZIONE IMMEDIATA: FIRMARE ENTRO IL 30 GENNAIO

Poiché il referendum sarà senza quorum, ogni singolo voto sarà decisivo. Il Comitato avvierà una campagna capillare nei luoghi di relazione sociale (bar, parrocchie, circoli, università) per informare i cittadini su ciò che i promotori del Sì nascondono. L'urgenza attuale è la raccolta firme per la costituzione del comitato nazionale. C'è tempo solo fino al 30 gennaio 2026. Il Comitato invita tutti i cittadini a sottoscrivere immediatamente la richiesta: Online: tramite la piattaforma pubblica questo è il link.
  • Politica
La NMC fa tremare Nardò ma alla fine la spuntano i padroni di casa
19 gennaio 2026 La NMC fa tremare Nardò ma alla fine la spuntano i padroni di casa
Corato, colpaccio esterno in ottica salvezza: Real Siti sconfitto 0-3
19 gennaio 2026 Corato, colpaccio esterno in ottica salvezza: Real Siti sconfitto 0-3
Altri contenuti a tema
DemoS: «Sostenere De Benedittis significa difendere i risultati ottenuti» DemoS: «Sostenere De Benedittis significa difendere i risultati ottenuti» Il sostegno della Democrazia Solidale per la ricandidatura a sindaco di De Benedittis
Corrado de Benedittis si ricandida alle elezioni amministrative 2026 Corrado de Benedittis si ricandida alle elezioni amministrative 2026 La nota del Sindaco di Corato
Dario La Forgia (M5S): “Con Giuseppe Conte per una Puglia più giusta e sostenibile” Speciale Dario La Forgia (M5S): “Con Giuseppe Conte per una Puglia più giusta e sostenibile” La nota del candidato del Movimento 5 Stelle al consiglio regionale nelle prossime elezioni
Opposizione a Corato: conferenza stampa sulle criticità in consiglio comunale Opposizione a Corato: conferenza stampa sulle criticità in consiglio comunale Chiarimenti circa la sentenza del 9 settembre scorso e sul sesto punto all’ordine del giorno
Antonio Decaro all’inaugurazione del comitato di Felice Spaccavento a Molfetta Speciale Antonio Decaro all’inaugurazione del comitato di Felice Spaccavento a Molfetta Tanti i temi trattati nel discorso in piazza dalla caduta dell’ammistrazione alle politiche sanitarie regionali
Dario La Forgia (M5S): «Ripartiamo dai giovani per costruire il futuro della Puglia» Attualità Dario La Forgia (M5S): «Ripartiamo dai giovani per costruire il futuro della Puglia» Il candidato del Movimento 5 Stelle apre la campagna elettorale
Corato, un seggio da vent'anni: la "Sagra del consigliere regionale desiderato" Corato, un seggio da vent'anni: la "Sagra del consigliere regionale desiderato" La poltrona che non c'è: Corato e il fantasma del consigliere regionale
Vincenzo Adduci rompe il silenzio: «Pronto a tornare in campo per Corato» Vincenzo Adduci rompe il silenzio: «Pronto a tornare in campo per Corato» Lancia una frecciata velata all'attuale panorama politico coratino: «Noto che alcune forze provano a rifarsi l’immagine cambiando nomi e sigle, mentre a tirarne i fili restano i personaggi di sempre»
Real Siti-Corato, Doudou: «Non potevo rifiutare, cerchiamo di raggiungere l’obiettivo prima possibile»
17 gennaio 2026 Real Siti-Corato, Doudou: «Non potevo rifiutare, cerchiamo di raggiungere l’obiettivo prima possibile»
Giornata Nazionale del dialetto e delle lingue locali: storia, luoghi comuni e proverbi
17 gennaio 2026 Giornata Nazionale del dialetto e delle lingue locali: storia, luoghi comuni e proverbi
Il Liceo Artistico “Federico II – Stupor Mundi” apre le porte
17 gennaio 2026 Il Liceo Artistico “Federico II – Stupor Mundi” apre le porte
A Corato l'incontro pubblico "La riforma Nordio dell'ordinamento giudiziari "
17 gennaio 2026 A Corato l'incontro pubblico "La riforma Nordio dell'ordinamento giudiziari"
Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani: incontri anche a Corato
17 gennaio 2026 Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani: incontri anche a Corato
Ritrovate due auto rubate e cannibalizzate in contrada Missori–San Pietro
16 gennaio 2026 Ritrovate due auto rubate e cannibalizzate in contrada Missori–San Pietro
Open day all'Istituto Comprensivo "Tattoli De Gasperi " di Corato
16 gennaio 2026 Open day all'Istituto Comprensivo "Tattoli De Gasperi" di Corato
Corato riqualifica Viale Arno con il bando “Sport Illumina”
15 gennaio 2026 Corato riqualifica Viale Arno con il bando “Sport Illumina”
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.