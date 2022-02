È accaduto in via Cincinnato

Una notte movimentata quella appena trascorsa. Intorno alle 3:30, in via Cincinnato, una Fiat Panda si è scontrata contro una Opel parcheggiata. L'utilitaria è risultata rubata. La persona alla guida della FIAT Panda si è data alla fuga lasciando l'automobile in mezzo alla strada. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per i rilievi del caso.