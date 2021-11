Perde il controllo dell'auto, paura in via Belvedere

Un incidente stradale si è verificato questa mattina su via Belvedere, nei pressi della chiesa del Sacro Cuore, alla periferia della città.Una donna alla guida alla guida di un'automobile ha perso il controllo del veicolo uscendo fuori strada.La signora è stata soccorsa in un primo momento da un medico che si trovava nei paraggi e da una pattuglia della Metronotte che ha richiesto l'intervento di un'ambulanza.Sul posto sono giunti anche gli agenti della polizia locale per accertare le cause del sinistro e regolamentare il traffico.La donna non sarebbe in gravi condizioni.