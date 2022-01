Principio di incendio in una braceria, intervento dei vigili del fuoco

Un principio di incendio ha interessato una braceria del centro abitato, situata in viale Vittorio Veneto, sull'extramurale.Poco dopo le 19 i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per mettere al sicuro la canna fumaria dell'esercizio commerciale. Molto il fumo che si è sparso per tutta la via.Sul posto anche gli agenti della Polizia locale. Non si segnalano danni a persone.