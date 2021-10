Quattro auto date alle fiamme nella notte nel centro cittadino

Quattro automobili sono state date alle fiamme questa notte nella centralissima via Mercato a ridosso del cinema Alfieri.Le auto erano normalmente parcheggiate.Si tratta di una Renault Modus, una Fiat Panda, una Citroen C3 ed una Ford Fiesta.Stando a quanto si apprende sarebbe stata ritrovata nei pressi delle auto incendiate una bottiglietta con del liquido infiammabile.Sul posto sono giunti i pompieri e i carabinieri della stazione di Ruvo di Puglia per i rilievi. Intervnuti anche gli uomini della Metronotte e della vigilanza giurata di pattuglia durante la notte.Si indaga per risalire all'identità di chi ha compiuto questo gesto.