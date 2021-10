Ritrovato il Doblò di Nicole: è stato smontato e cannibalizzato

Il Doblò di Nicole è stato ritrovato nelle campagne di Bitonto, purtroppo cannibalizzato e smontato in ogni sua parte.Quello di Nicole non era un mezzo qualsiasi. Era la macchina che le consentiva si spostarsi, adatta a lei, bambina di nove anni, affetta da una tetraparesi spastica. Era il mezzo di trasporto sul quale veniva accompagnata a scuola o ad effettuare le terapie.Nella notte tra il 29 e 30 settembre scorsi il Doblò è stato rubato da sotto casa sua. Un fatto che ha provocato l'indignazione della città. Da ogni parte si è levato l'appello a chi l'aveva rubato affinché lo restituissero alla bambina. Un appello rimasto nel vuoto visto che ladri e ricettatori hanno consentito che venisse smontato del tutto per alimentare il mercato nero dei pezzi di ricambio.Nicole però avrà presto un nuovo mezzo per spostarsi. La gara di solidarietà è partita e ci sono degli imprenditori che si sono detti disponibili a unire le forze per acquistare un nuovo mezzo speciale.