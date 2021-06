Rotary, Rainone cede il martelletto a Tarricone

Giovedì 01 Luglio, presso la prestigiosa cornice della Masseria Torre di Nebbia, si terrà , nel pieno rispetto delle limitazioni imposte dalla emergenza Sars-Cov-2 , la cerimonia del Passaggio del martelletto del Rotary Club di Corato per l'anno rotariano 2021-2022 tra il Presidente uscente Michele Rainone ed il Presidente entrante Pasquale Tarricone.Pasquale Tarricone, coratino dalla nascita, è un geometra libero professionista, Rotariano da diversi anni, che si è già distinto nella comunità locale per numerose e lodevoli attività di servizio.Durante la serata il nuovo Presidente presenterà il nuovo Consiglio Direttivo ed i soci che faranno parte delle diverse Commissioni del Club e del Distretto 2120 Puglia - Basilicata oltre a indicare la linea di azione del Club in armonia con il tema nazionale Rotariano orientato principalmente alla Tutela dell' Ambiente.Il Rotary Corato , con la consegna della Carta Costitutiva il giorno 18 aprile 2008, e' entrato a far parte del Rotary International, prima organizzazione di volontariato al mondo fondata a Chicago nel 1905.Il Rotary, che conta 1,2 milioni di soci, raggruppati in oltre 32.000 Club in quasi 170 Paesi, è un'organizzazione di cittadini, imprenditori, dirigenti e professionisti che collaborano a livello mondiale per fornire aiuti umanitari e contribuire alla diffusione della buona volontà e della comprensione internazionale.In tutto il mondo i Rotary Club, apolitici, aconfessionali e aperti a tutte le culture e fedi religiose, si riuniscono settimanalmente per coltivare rapporti personali e professionali, discutendo al contempo temi e problemi di attualità.I soci del Rotary Club Corato fanno quindi parte della rete globale di volontari impiegati a migliorare le condizioni di vita nelle rispettive comunità e a promuovere la integrazione internazionale tramite progetti, borse di studio, scambi culturali e sovvenzioni per iniziative umanitarie e di sviluppo.