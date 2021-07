Schianto sulla Corato - Trani, due i feriti

Sono stati condotti nell'ospedale "Bonomo" di Andria in condizioni serie i due giovani rimasti coinvolti in un brutto incidente stradale verificatosi questa sera sulla Corato - Trani.Stando a quanto ricostruito dagli agenti giunti sul posto, i due giovani erano a bordo di una motocicletta e provenivano in direzione Corato. La loro moto si è scontrata con una Lancia Dedra che stava uscendo da una proprietà privata.Duro l'impatto. I giovani sono stati soccorsi da operatori sanitari giunti sul posto e condotti nell'ospedale di Andria. Illesi i coniugi a bordo della Dedra.La strada è stata interessata dai rilievi della polizia locale e dei carabinieri per oltre due ore. Il traffico ha subito importanti rallentamenti.