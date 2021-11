Schianto sulla Rivoluzione, una persona in ospedale

Un brutto incidente stradale si è verificato questo pomeriggio all'ormai famigerato incrocio della provinciale 234 detto della "Rivoluzione".Due i veicoli coinvolti nel sinistro, una Audi Q5 e un furgone Mercedes, a bordo dei quali viaggiavano soltanto i conducenti.Illeso l'autista del furgone, mentre per la persona alla guida del'Audi è stato necessario l'intervento di una ambulanza della Misericordia di Corato. Dopo i primi soccorsi, è stata condotta in ospedale. Al momento non si conoscono le sue condizioni di salute.Da accertare la dinamica al vaglio degli agenti della Polizia Locale di Corato e dei Carabinieri che sono sul posto.Intervenuti anche i mezzi del soccorso stradale Scaringella per la rimozione dei veicoli.