Sciopero, "Il personale di Ferrotramviaria non aderirà"

Allarme disagi rientrato per i viaggiatori della linea Ferrotramviaria che ha annunciato pochi minuti fa la mancata adesione del proprio personale allo sciopero previsto per il 16 dicembre.Le segreterie nazionali delle Organizzazioni Sindacali CGIL e UIL hanno infatti proclamato sciopero generale, ma Ferrotramviaria, contrariamente a quanto comunicato precedentemente, garantisce: "come previsto dalle norme emanate dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della Legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, il personale dipendente della Ferrotramviaria SpA non aderirà allo sciopero del 16/12/2021".La circolazione ferroviaria e automobilistica, quindi, nella giornata del 16 dicembre, non subirà variazioni.