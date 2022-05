Sarebbe di quattro feriti in tutto, uno dei quali in condizioni leggermente più serie, il bilancio dell'incidente stradale avvenuto intorno alle 13:15 a Corato, sulla direttrice per Castel del Monte, nelle vicinanze di viale piede piccolo verso l'intersezione con la strada provinciale 234.Secondo quanto ricostruito, due auto si sono scontrate per cause in fase di accertamento.Sul posto i mezzi del 118. Le persone coinvolte nel sinistro sono state trasportate tra gli ospedali "Umberto I" di Corato e "Bonomo" di Andria.