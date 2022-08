È di due feriti - un uomo e una donna - il bilancio dell'incidente stradale che si è verificato nel primo pomeriggio di lunedì 8 agosto a Corato, in via Castel del Monte. Due auto, una Wolkswagen Polo ed una Fiat, sono entrati in collisione per cause in fase di accertamento. Soccorsi dalle équipes sanitarie del 118, i due sono stati medicati e per l'uomo si è reso necessario il ricovero in ospedale.Sul posto, oltre alla Polizia di Stato e alle Guardie Campestri, anche i Vigili del fuoco.