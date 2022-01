Tir fuori strada sulla Corato - Altamura, strada chiusa per 6 ore

Ci sono volute circa sei ore per liberare la strada dal grosso mezzo pesante che la occupava a causa di un incidente stradale.Questa mattina, intorno alle 8, l'autista di un tir che stava percorrendo la provinciale che collega Corato ad Altamura, all'altezza del chilometro 34 ha perso il controllo del mezzo che è uscito fuori strada e che si è posizionato di traverso lungo la carreggiata.L'autista è stato soccorso dal personale del 118 e portato in ospedale. Sul posto, oltre ai carabinieri di Altamura che hanno eseguito i rilievi, sono arrivati anche i vigili del fuoco e gli uomini del soccorso stradale Scaringella.Particolarmente complesse sono state le operazioni di rimozione del veicolo proprio per la sua grandezza. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per disancorare motrice e rimorchio e consentire agli uomini del soccorso stradale di poter utilizzare la gru.Dopo circa sei ore di incessante lavoro e nonostante le condizioni metereologiche non propriamente favorevoli, gli operatori sono riusciti a liberare la strada che è stata anche ripulita dallo sversamento del carburante dovuto alla rottura del serbatoio del mezzo.