Il secondo dei tre spettacoli a scelta in abbonamento della stagione di prosa, danza e musica 2021-2022 del teatro comunale di Corato è in programma domenica 27 marzo, alle ore 19, quando andrà andrà in scena, scritto, diretto e interpretato daL'appuntamento è organizzato dall'amministrazione comunale di Corato in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese allo scopo di dar spazio alle professionalità locali della scena dello spettacolo dal vivo.CoSmic è un viaggio vivace nei misteri dell'universo tra cronache dell'universo tra cronache del passato, teorie presenti e fantasticherie di aspirazioni future. Con uno stile leggero e irriverente che richiama la stand-up comedy, il coratinoracconta di questioni scientifiche con chiarezza e semplicità, risolvendo la complessità coSmica in comica.I biglietti sono disponibili al botteghino del Teatro Comunale e online (link) Prezzo dei biglietti (Intero / Ridotto): Platea – € 15 / € 12; Palchi I Ordine – € 12 / € 10; Palchi II Ordine – € 10 / € 8.Per tutti gli spettacoli della stagione, online e al botteghino del Teatro,Il botteghino è aperto il martedì e il giovedì dalle 10:30 alle 12;30, il mercoledì e il venerdì dalle 17:30 alle 19:30 e il giorno dello spettacolo a partire da due ore prima dell'evento.