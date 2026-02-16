Giustizia
Giustizia
Eventi

Verso il Referendum sulla Giustizia: incontro con i cittadini a Corato

Si svolgerà venerdì 20 febbraio

Corato - lunedì 16 febbraio 2026 12.45
L'Unione Giuristi Cattolici Italiani (UGCI) - Sezione di Trani "Renato Dell'Andro" organizza due incontri aperti al pubblico per discutere con i cittadini il referendum sulla riforma della giustizia previsto per il 22-23 marzo 2026.

Il primo appuntamento si terrà a Corato venerdì 20 febbraio 2026 alle ore 18:30, presso il Salone "Giovanni Paolo II" della Chiesa Maria Santissima Incoronata (Via Dante, 3). Il secondo incontro si svolgerà a Trinitapoli giovedì 12 marzo 2026, alle ore 18:30, presso il Centro Pastorale Parrocchiale "Santo Stefano Protomartire" (Via Giorgio La Pira, 1).

Entrambi gli eventi prevedono una tavola rotonda moderata da Cons. Giuseppe Mastropasqua, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Lecce e socio UGCI Trani, con la partecipazione di importanti rappresentanti del mondo giudiziario locale.

L'iniziativa ha il fine di informare e confrontarsi con i cittadini sulle tematiche della giustizia, favorendo un dibattito consapevole in vista del referendum.
