Antonio Petitti riconfermato per la sua terza esperienza in neroverde

La società Usd Corato Calcio 1946 i annuncia la riconferma del calciatore Antonio Petitti, che vestirà la maglia neroverde anche per la stagione 2020/21.La dirigenza e lo staff tecnico puntano molto su Antonio Petitti, che si prepara alla terza esperienza in neroverde.Petitti, esterno d'attacco classe 1997 originario di Bari, durante la passata stagione, in campionato, in Coppa Italia regionale ed in quella nazionale è stato molto utile e prezioso quando chiamato in causa, realizzando anche reti di ottima fattura.Dotato di un'ottima tecnica individuale, fa dell'estro e dell'imprevedibilità le sue armi migliori; da lui ti aspetti sempre la giocata o l'invenzione a favore dei compagni di squadra anche se Petitti ha già abituato il pubblico neroverde anche alla soluzione personale.Ragazzo serio e stimato dalla dirigenza neroverde, sarà sicuramente utile a mister Scaringella che oltre che da esterno sinistro o destro di centrocampo, potrebbe utilizzarlo anche come trequartista dietro le punte.Insomma un altro tassello importante, per il Corato versione 2020/21.