Basket Corato torna in campo al PalaLosito contro Castellaneta

A meno di quattro giorni dalla vittoriosa sfida con Ostuni, l'Adriatica Industriale torna in campo, ancora al PalaLosito, contro una squadra tra le meglio attrezzate di questo campionato, la Valentino Castellaneta. I biancorossi, che tornano in C Gold dopo un anno senza basket causa Covid, hanno sì tre vittorie come Corato, ma soli 3 punti, a causa della penalità di altrettanti comminata loro. Una sfida quella con i tarantini, che ha caratterizzato gli ultimi anni di C, diventando di fatto una classica della pallacanestro pugliese.QUI CORATO: Gli uomini di coach Verile, rinfrancati dalla terza vittoria in altrettante uscite stagionali, sono in un ottimo periodo di forma. Contro Ostuni, al netto della caratura avversaria, l'Adriatica Industriale ha messo sul parquet tanti giovani talenti che garantiscono panchina lunga, fondamentale per ogni squadra che voglia raggiungere grandi obiettivi. Efe Idiaru è in dubbio per questo match, ma i neroverdi possono contare su un gruppo coeso e pronto. Anche contro la Cestistica, sono stati tanti i punti arrivati dalla panchina, ben 39 su 88. A guidare la classifica dei bomber neroverdi c'è Alex Ouandie, a quota 64 punti (21,3 ppg), secondo assoluto del girone dietro a Oluic della NMC. Altro coratino nella top 10 è Lutterman, decimo con 45 punti, mentre poco dopo si issa Messina, dodicesimo con 41 punti, terzo italiano con più punti del torneo. Corato davanti al suo pubblico non vuole fallire e la squadra è pronta ancora una volta a dare battaglia sul parquet per conquistare due punti che sarebbero importantissimi per conservare la testa della classifica.VALENTINO CASTELLANETA: Se Corato sta vivendo un ottimo momento, non è da meno la VBC, che come Corato ha ancora immacolata la voce "sconfitte", ma causa -3 di penalità in classifica, veleggia al sesto posto della graduatoria. Classifica a parte, i biancorossi si sono mostrati subito in palla, infliggendo pesanti distacchi a Monteroni e Ostuni in quel di Matera (casa di Castellaneta per questa stagione) e imponendosi in casa della Juve Trani. Ora anche per la squadra di coach Ciracì arriva la prima partita contro una squadra che ha gli stessi suoi obiettivi, test probante per misurare la reale caratura di questo gruppo formato da ottimi giocatori di categoria. In cabina di regia agisce Renato Buono, 20 punti di media a partita e unico in campo nell'ultimo match tra Corato e VBC, datato ottobre 2018. La guardia tiratrice titolare è la vecchia conoscenza dell'Adriatica Industriale Vincenzo De Angelis (12 ppg), sotto le plance fisico e tanti punti nelle mani: dalla A svedese ecco il "quattro" Berkelund, già entrato in confidenza con il massimo campionato regionale. Nel pitturato si avvicendano gli ottimi Vasilev e Biasich, poi tanti giovani a rendere più agevoli le rotazioni di coach Ciracì.Un match che promette spettacolo dunque, con due squadre che si daranno battaglia fino all'ultima sirena. Appuntamento al PalaLosito domenica 21/11 alle ore 18:00.