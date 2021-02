Campionato Eccellenza "di interesse nazionale". Parere positivo dal CONI

La F.I.G.C., per dare riscontro definitivo al C.O.N.I. in merito alle modalità della eventuale ripresa di tale Campionato, ha posto l'argomento all'ordine del giorno della prossima riunione del Consiglio Federale, in programma nei primi giorni del prossimo mese di marzo.

Il primo passo necessario per formulare un piano di ripartenza del Campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2020/2021 è stato effettuato dalla F.I.G.C. con il Comunicato Ufficiale N. 171/A del 24 febbraio 2021 attraverso il quale sono stati prorogati i termini dei tesseramenti e dei trasferimenti dei calciatori e delle calciatrici fino al 31 marzo 2021, scadenza inizialmente fissata al 26 febbraio 2021.

Si resta in attesa di ulteriori disposizioni da parte della Lega Nazionale Dilettanti, che saranno immediatamente comunicate attraverso i canali ufficiali del Comitato Regionale Puglia L.N.D., in ordine ad una eventuale ripresa degli allenamenti collettivi nonché della competizione regionale di vertice.

Il Presidente Vito Tisci ha comunicato il tutto ai presidenti delle società iscritte al Campionato Regionale di Eccellenza della stagione sportiva 2020/2021.

La F.l.G.C. ha formalmente comunicato alla Lega Nazionale Dilettanti che il C.O.N.I. ha condiviso la richiesta tendente al riconoscimento del "preminente interesse nazionale" relativamente al Campionato di Eccellenza.