Colpo a centrocampo, Alberto Rescio in maglia neroverde

La società Usd Corato Calcio 1946 annuncia il tesseramento del calciatore Alberto Rescio, che vestirà la maglia neroverde per la stagione 2020/21.Rescio centrocampista classe 1987 originario di Campi Salentina (Le), cresciuto nelle giovanili del Lecce, fa il suo esordio tra i professionisti nella stagione 2008/09 con la maglia della Fidelis Andria in C2. L'anno successivo, sempre in C2, veste la casacca biancorossa del Barletta, lasciando il segno con 27 presenze e 2 reti. Poi tante stagioni in serie D, con le maglie di Caratese, Casarano, Sarnese, Nardò e Virtus Francavilla, per un totale di 75 presenze condite da 5 reti.In Eccellenza, da ricordare le sue esperienze a Gallipoli nel 2013/14 (28 presenze e 9 reti) dove vince il campionato, con la Virtus Francavilla 2014/15 dove anche qui si aggiudica il campionato, poi la parentesi a Pavia e l'esperienza a Casarano, dove nella stagione 2018/19, è uno dei protagonisti del cosiddetto "triplete", vale a dire vince con la casacca rosso-azzurra, tutto quello che c'era da vincere in tre competizioni differenti. Lo scorso anno infine, milita in serie D, sempre con il Casarano, dove colleziona 15 presenze e 1 rete.Insomma, un giocatore esperto Rescio, che ha vinto già tre volte il campionato di Eccellenza pugliese, un tassello importantissimo per la formazione di mister Scaringella, in una zona nevralgica del campo, un atleta di personalità e con mentalità vincente strappato ad una folta concorrenza.Continua così incessante, il grande lavoro dello staff societario e dello staff tecnico, per rendere competitivo il Corato Calcio anche nella prossima stagione.Foto©SSD Casarano Calcio