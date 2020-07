Confermato Vito Quacquarelli, in difesa neroverde arriva Rocco D'Aiello

Una riconferma e una new entry per la difesa della USD Corato Calcio 1946 nella prossima stagione calcistica.La società, infatti, riconferma Vito Quacquarelli e annuncia la firma del calciatore Rocco D'Aiello, che vestirà così la maglia neroverde per la stagione 2020/21, definendolo «grande blitz di mercato del Direttore Sportivo Vito Tursi, che sbaraglia un'agguerrita concorrenza».. Giocatore classe '93, originario di Andria molto duttile tatticamente, può ricoprire il ruolo sia di esterno alto d'attacco che terzino, per ciò che riguarda il reparto difensivo.Nella scorsa stagione, il suo contributo si è rivelato prezioso, tanto da meritarsi la riconferma dello staff societario con il benestare del neo mister Scaringella.Quacquarelli, sarà a disposizione del tecnico Scaringella, per l'inizio della preparazione precampionato fissata nella prima meta' del mese di agosto.Arcigno difensore centrale classe '86 originario di Palermo, è un vero colpo di mercato messo a segno dalla società del presidente Maldera, un calciatore che sposta gli equilibri e che rende senza dubbio, ancor più competitiva la squadra allenata da mister Scaringella.D'Aiello cresciuto nel settore giovanile del Palermo, fa la sua prima esperienza senior con l'Olbia in Serie C2. Poi 4 anni a Gela sempre in C2, dove lascia il segno con circa 100 presenze condite da 2 reti. Successivamente, il grande salto in Serie B, prima con la storica maglia del Torino, poi ancora tra i cadetti con le maglie di Triestina e Albinoleffe.Torna in seguito nella sua Sicilia, indossando le casacche di Trapani e ACR Messina, anche in questo caso, militando in due piazze storiche ed esigenti. Nella carriera di D'Aiello poi, tanta Serie D con Gubbio, Foligno, Bisceglie dove allenato da mister Ragno vince il campionato, una breve parentesi a Taranto ed in seguito Como, dove si aggiudica anche qui il campionato di quarta serie.Nelle ultime due stagioni infine, l'esperienza a Casarano, dove allenato da mister De Candia, si aggiudica il cosiddetto "Triplete" (Campionato, Coppa Italia nazionale, Coppa Italia regionale) in Eccellenza mentre nella scorsa stagione, è uno dei titolarissimi in D sempre con la maglia rosso-azzurra, con 20 presenze su 26 partite giocate.Insomma, un giocatore che ha calcato campi importanti, dalla Serie B alla D e che rappresenta sicuramente un lusso per l'Eccellenza. Il Corato, ha sbaragliato la concorrenza di molti club di quarta serie, assicurandosi così, le prestazioni di uno dei giocatori top, per ciò che concerne il reparto difensivo.