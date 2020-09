Corato Calcio, il calendario completo del Campionato d'Eccellenza

È stato ufficializzato il calendario completo del Campionato d'Eccellenza Pugliese che vede i neroverdi della USD Corato Calcio 1946 scendere in campo nel girone A.Intanto, la rosa del Ds Vito Tursi si arricchisce della new entry Tomas Bourras Urruty, centrocampista centrale argentino classe 1993 che si allena già con i neroverdi agli ordini di mister Scaringella e va ulteriormente a rinforzare un reparto già competitivo, composto da un buon mix tra giocatori esperti ed under di buona prospettiva.Il giocatore argentino, non è alla sua prima esperienza in Italia, in quanto ha già militato in squadra come Penne, Sandonà, Rosolini, Trasimeno e Mazara.L'esperienza, la corsa e le buone trame di gioco di Urruty, saranno sicuramente utili al team coratino, ormai pronto per l'esordio in campionato previsto per il prossimo 4 ottobre contro il San Severo.Prima giornata 04.10.2020 – ritorno 10.01.2021Corato-San SeveroSeconda giornata 11.10.2020 – ritorno 17.01.2021U.C. Bisceglie-CoratoTerza giornata 18.10.2020 – ritorno 24.01.2021Corato-Atletico ViesteQuarta giornata 25.10.2020 – ritorno 31.01.2021Ostuni-CoratoQuinta giornata 01.11.2020 – ritorno 07.02.2021Corato-Audace BarlettaSesta giornata 08.11.2020 – ritorno 14.02.2021Orta Nova-CoratoSettima giornata 15.11.2020 – ritorno 21.02.2021Corato-Vigor TraniOttava giornata 22.11.2020 – ritorno 28.02.2021Real Siti-CoratoNona giornata 29.11.202 – ritorno 07.03.2021Corato-San MarcoDecima giornata 06.12.2020 – ritorno 14.03.2021riposa CoratoUndicesima giornata 13.12.2020 – ritorno 21.03.2021Manfredonia-CoratoDodicesima giornata 20.12.2020 – ritorno 28.03.2021Corato-BarlettaTredicesima giornata 03.01.2021 – ritorno 11.04.2021Città di Mola-Corato