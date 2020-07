Corato Calcio, in attacco arriva il bomber Antonio Pignataro

Gran colpo del Ds Vito Tursi che regala a mister Scaringella un bomber in grado di fare la differenza.La società Usd Corato Calcio 1946 annuncia il tesseramento del calciatore Antonio Pignataro, che vestirà la maglia neroverde per la stagione 2020/21.Pignataro, classe 1989, nativo di Brindisi, cresce nelle giovanili del Lecce, per poi fare la prima esperienza senior al Santarcangelo in serie D. In seguito, le esperienze in serie C2 prima nella Giacomense e poi nella Sacilese. Successivamente ritorna in quarta serie, prima con il Cesenatico e poi con la Pianese.Ma è nel campionato di Eccellenza, che si conferma come bomber di razza, lasciando il segno a suon di gol a Figline (16 reti), Novoli (16 reti), Casarano (7 reti), Brindisi (20 reti) e nella scorsa stagione a Barletta (11 reti). Per Pignataro, anche un'esperienza all'estero, nella Serie B maltese, con l'Hamrun Spartans, dove in 12 partite realizza 8 reti.Centravanti esplosivo, in grado di fare reparto da solo e con un grande fiuto del gol. Attaccante completo, dotato di grande carica agonistica e capace di grandi gesti tecnici. I suoi gol non sono mai banali ma "pesanti" ed il più delle volte anche spettacolari.Un giocatore cercato e fortemente voluto dalla dirigenza e dallo staff tecnico, che in queste categorie fa la differenza e che siamo certi, farà sicuramente divertire i tifosi neroverdi.