Corato Calcio, Kolawole Agodirin resta neroverde

Il calciatore Kolawole Agodirin resta in maglia neroverde anche per la prossima stagione 2020-2021. Lo annuncia la società Usd Corato Calcio 1946.Agodirin, attaccante con una carriera importante alle spalle, si è meritato la riconferma anche per la prossima stagione in quanto. nello scorso torneo di Eccellenza, si è rivelato spesso prezioso ed in grado di spostare gli equilibri di una partita, anche subentrando in corsa.Ragazzo per bene, che per mentalitùà antepone gli interessi della squadra a quelli personali, esperto e freddo sottoporta, tornerà sicuramente utile alla causa neroverde.Agodirin, sarà a disposizione del tecnico Scaringella, per l'inizio della preparazione pre-campionato, fissata per lunedì 10 agosto.