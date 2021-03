Corato Calcio, l'Eccellenza riparte l'11 aprile. Tursi: «La vedo difficile»

La formula

Via libera della FIGC alla ripresa per i campionati di Eccellenza maschile e femminile di calcio a 11 e i campionati maschili e femminili di Serie C-C1 di calcio a 5 per la stagione 2020-2021. Il Presidente Federale, d'intesa con i Vicepresidenti, ha comunicato alla Lega Nazionale Dilettanti le decisioni assunte per ciascuna Regione in ordine alla ripresa delle sopracitate competizioni.Il campionato di Eccellenza pugliese della stagione 2020-2021 ​riprenderà ufficialmente domenica 11 aprile. Anche l'USD Corato Calcio è fra il 25 club su 27 ad aver già deciso di aderire al nuovo format elaborato dal Consiglio direttivo del comitato regionale della Lega Nazionale Dilettanti per la ripartenza dell'attività (soltanto Manduria e San Marco in Lamis non hanno condiviso il piano).«Il Corato vuole ripartire, come la maggior parte delle società pugliesi, ma onestamente con l'aumento dei casi Covid la vedo difficile» - così il Dsospite della trasmissione di Telesveva "Super Mario sport" lo scorso 16 marzo.Il Corato, rimasto fermo anche con gli allenamenti, aveva iniziato il Campionato con la stessa energia della scorsa stagione, registrando ottimi risultati prima dello stop a causa della pandemia da coronavirus ancora in corso. In prospettiva di partenza le ambizioni del Corato Calcio restano ben salde, malgrado due perdite importanti come Pignataro e Quarta. «Petitti e Quacquarelli restano al Corato e Vicedomini sarà sicuramente il primo rientro» - garantisce Tursi, mentre non vi è alcuna garanzia sulla possibilità per i neroverdi di tornare a disputare le gare casalinghe all'interno dello Stadio Comunale di Corato. «A parte un interessamento iniziale, dall'amministrazione non ci sono giunte ulteriori risposte ma abbiamo stipulato un accordo con l'amministrazione di Andria per giocare le gare casalinghe al Sant'Angelo. Nulla ci impedisce di tornare anche a Ruvo di Puglia».

Si ripartirà dalla quinta giornata, con un format che prevede la disputa del solo girone di andata a partire da domenica 11 aprile. La stagione regolare si concluderà il 6 giugno col tredicesimo turno.



Le date previste per la disputa dei playoff sono 13, 20 e 27 giugno. La formula dei playoff prevede l'incrocio tra le prime quattro squadre classificate di ciascun girone (la prima affronterà la quarta, mentre l'altra sfida sarà tra la seconda e la terza formazione della graduatoria al termine della regular season).



Le due squadre vincenti il primo turno playoff si scontreranno in gara unica. Le due compagini vincenti di ciascun girone si affronteranno nella finale playoff per decretare la squadra promossa al campionato nazionale di Serie D dell'annata 2021/2022.



Inoltre, come deliberato nell'ultima riunione del Consiglio direttivo della Lnd, per l'Eccellenza è stato disposto il blocco delle retrocessioni, nonché la sospensione dei ripescaggi per la prossima stagione sportiva riferita a quelle società che hanno deciso di non proseguire l'attività come autorizzata dalla Figc.



Annullata la fase regionale della Coppa Italia di Eccellenza, per mancanza di date infrasettimanali utili a portare a termine la competizione.