Corato Calcio, Vito Tursi riconfermato Direttore Sportivo

La società USD Corato Calcio 1946 riconferma Vito Tursi come Direttore Sportivo, a lui il compito di allestire la squadra per la stagione 2020/2021.Ad annunciarlo ieri la società, attraverso i propri canali social «A Vito Tursi, i migliori auguri per un proficuo lavoro» l'augurio da parte del presidente Maldera e di tutto lo staff societario neroverde.Intanto, il Corato Calcio non ha presentato domanda di ripescaggio in Serie D, puntando all'ammissione in Interregionale come miglior classificata nella graduatoria di Coppa Italia Dilettanti.Respinto il ricorso al Collegio di Garanzia, il prossimo passo è il TAR ed eventualmente il Consiglio di Stato, ma la società neroverde mette in conto anche l'ipotesi di dover restare in Eccellenza ma con un progetto differente, meno ambizioso e incentrato sulla crescita dei giovani.Già individuato il nuovo allenatore nella persona di Giuseppe Scaringella, già in neroverde agli inizi dell'annata 2017/18 e di recente protagonista ai timoni di Vigor Trani e Trinitapoli.