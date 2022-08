È il 45enne Felice Bruno il nuovo direttore generale dell'Usd Corato. L'imprenditore edile, già vicepresidente del club, ha assunto il non semplice incarico di collante tra squadra e società.«Sono felicissimo di fare parte di questa famiglia formata da persone competenti» ha dichiarato. «Il nostro primo obiettivo quest'anno è far divertire la gente, riavvicinare le famiglie al movimento calcistico cittadino e fare bene in campo. Non vogliamo assolutamente sfigurare in un campionato molto competitivo».Capitolo mercato: ufficializzato l'ingaggio di, difensore mancino classe 2001 dalla lunghe leve (è alto 1.90) originario di Noci. Settore giovanile fra Matera e Venezia, ha debuttato anche in Lega Pro con il team lucano.