È necessario uno slancio per provare a risalire la china quanto più rapidamente e battere Pozzuoli al PalaLosito non può che costituire un passo d'approccio essenziale. L'Adriatica Industriale Corato, rafforzata dall'addizione di Giovanni Gambarota ingaggiato in settimana (link all'articolo) , sfiderà una formazione ancora a secco di successi ma tutt'altro che arrendevole, con giocatori del livello degli ex Bisceglie Cucco e Sirakov e dei lunghi Mehmedoviq e Thiam. L'obiettivo di Infante e soci è dare seguito al primo acuto ottenuto a Teramo e soprattutto regalare una gioia al pubblico del PalaLosito.Coachdovrà compiere una scelta dolorosa, escludendo a prescindere dalla Lista N uno degli otto giocatori senior attualmente in organico come previsto dal regolamento. Lo staff ha valutato, naturalmente, ogni aspetto utile ad assumere una decisione che è pur sempre complicata.Palla a due alle ore 18. Il match sarà diretto da Andrea Zancolò di Pordenone e Lorenzo Bragagnolo di Codroipo (Udine).