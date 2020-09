Davide Olibardi e Ndiaga Ngom, due conferme in casa neroverde

Due riconferme a centro campo per la USD Corato Calcio che conferma anche per la stagione 2020/21, Davide Olibardi e Ndiaga Ngom.Il centrocampista Davide Olibardi, classe 2001, originario di Lecce, ha fatto molto bene nello scorso campionato con la maglia del Corato, meritandosi così la riconferma anche per la prossima stagione di Eccellenza.Il forte centrocampista senegalese Ndiaga Ngom, classe 1997, con alle spalle tanta esperienza in Serie D, con oltre 100 presenze con le maglie di Bisceglie, Gravina, Cerignola e Roccella, è alla sua seconda stagione in maglia neroverde nella premier league pugliese e va ulteriormente a rinforzare un reparto, quello di centrocampo, già competitivo ma che si arricchisce dell'esperienza e della fisicità di Ngom.