Fermo il Corato Calcio, la LND sospende il campionato

"Attività ufficiale sospesa". È quanto annunciato dalla LND, la Lega Nazionale Dilettanti che sospende il campionato in virtù dell'ultimo Dpcm. Stop quindi alla corsa del Corato Calcio in Eccellenza, mentre la LND chiede un confronto esplicativo con il Dipartimento del Ministero dello Sport in merito agli allenamenti.«In relazione al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato in data 25 ottobre, si conferma la sospensione delle gare dei campionati dilettantistici e giovanili a carattere regionale, provinciale e locale, a decorrere da oggi fino al 24 novembre. - scrive la LND.Per quanto attiene agli allenamenti, anche questo Dpcm contiene ancora una volta disposizioni che si prestano a varie interpretazioni.Per questo motivo la Segreteria Federale ha in programma per la giornata di oggi una verifica con il Dipartimento del Ministero dello Sport, al fine di addivenire ad una interpretazione univoca.Pertanto, in attesa di tale chiarimento, si consiglia di sospendere l'attività di allenamento, qualora fosse stata programmata, almeno per le giornate di lunedì 26 e martedì 27 ottobre 2020. Sarà nostra cura tenervi informati in tempo reale degli ulteriori sviluppi tramite i nostri canali ufficiali».