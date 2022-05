Finale per la B, la tifoseria organizzata chiama il pubblico coratino a raccolta

Un messaggio eloquente. Il gruppo "Black and green", che rappresenta la tifoseria organizzata del Basket Corato, ha chiamato a raccolta tutti gli sportivi in vista di gara1 della finalissima per il salto in Serie B, in programma domenica primo maggio al PalaPoli di Molfetta.«Invitiamo tutto il popolo di fede neroverde a sostenere in modo incondizionato la squadra Molfetta» è quanto riportato in una nota diffusa dai referenti. «Esortiamo tutti coloro che verranno ad indossare una maglia o felpa di colore nero» hanno aggiunto.«È il momento più importante della stagione, è il momento di far vedere quello che siamo, è il momento di portare in alto il nome della nostra città, là dove merita di stare. Tutti a Molfetta!» hanno concluso.