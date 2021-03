Il Corato Calcio torna ad allenarsi, ma a Trani. «Avremmo voluto attenzione dall'amministrazione»

Il Corato Calcio, torna ad allenarsi in vista del ritorno in campo, previsto all'incirca per metà aprile. È un Corato Calcio nuovo, che ha cambiato molto, perdendo alcune pedine importanti ma che in questo periodo, seppur delicato, non è stato a guardare e le partenze sono state rimpiazzate da nuovi arrivi, dal sempre attivo Ds Vito Tursi.L'obiettivo di mister Scaringella e della squadra neroverde è cambiato, come annunciato nei giorni scorsi dal presidente Maldera, ma non la voglia di giocarsela, questa volta però senza pressioni ed in maniera più spensierata, rispetto al recente passato.Alla ripresa dicevamo, molti i volti nuovi: si parte dal portiere Saverio di Candia, esperto estremo difensore proveniente dal Canosa, proseguendo con il difensore Alesio Cepele che mister Scaringella conosce bene, avendolo già allenato due stagioni fa nella Vigor Trani e con il gradito ritorno del difensore esterno Stefano Santoro. Confermati invece Andrea Quacquarelli (01), Nicola Lezzi (01), Luca Giancola (02) e due esperti ed affidabili difensori come Matteo Camasta e Fabio Grieco. Saranno invece definite a breve, le posizioni di altri due giocatori del reparto difensivo, vale a dire Paride Addario e Rocco d'Aiello.A centrocampo, oltre ad un altro gradito ritorno, vale a dire quello di Andrea Caputo classe 2000 e le conferme di Michelangelo Telesca (02) e Davide Olibardi (01), il volto nuovo è Vito Dentamaro classe '88, esperto centrocampista proveniente dal Massafra, che conosce benissimo il campionato di Eccellenza pugliese, avendo militato tanti anni in questa categoria, con le maglie tra le altre, di Molfetta, Barletta, Fortis Altamura e Trani. Punti fermi restano anche, il funambolo Antonio Petitti, il roccioso Ndiaga Ngom e l'argentino con il vizio del gol, Daniel Cotello.Infine l'attacco: confermato Bartolomeo Muciaccia (01), per il resto reparto tutto nuovo, che sarà formato da Nicholas Caruso classe '95 ex Manduria, da Mario Leigh Musa classe '98 in questa prima parte di stagione all'Audace Barletta ed infine da Gaetano Palmisano, classe '99 ex Chieti. Insomma, punte giovani ma con tanta voglia di stupire e mettersi in mostra.La squadra neroverde, si sta attualmente allenando presso il centro sportivo "ponte Lama" di Trani, in attesa di definire definitivamente l'impianto per le partite ufficiali, purtroppo ancora lontano da Corato. Infine, non smetteremo mai di sottolinearlo: siamo costretti ad emigrare nelle città limitrofe, per poter rappresentare i colori della città di Corato, con disagi e notevoli costi aggiuntivi, in un periodo delicato come questo dove avremmo voluto molta più vicinanza dall'Amministrazione e dal sindaco De Benedittis.