L'Adriatica Industriale Virtus Corato vince e convince Matera

Dopo lo stop di Manfredonia torna alla vittoria fuori casa l'Adriatica Industriale Corato, che liquida senza patemi l'ostacolo Matera imponendosi nettamente 50-85 dopo una partita dominata dall'inizio alla fine. Parte alla grande la formazione coratina, priva di Liso, che di fatto non lascia entrare in campo Matera. Cuomo, Mazzilli e D'Introno vanno ripetutamente a segno e confezionano un micidiale break di 0-14 che indirizza la gara senza che Matera riesca a violare la difesa coratina. Dopo oltre 5 minuti arrivano i primi 2 punti dei locali con i liberi di Vitale.I lucani si sbloccano ma Corato gestisce bene la seconda parte del quarto chiudendo dopo 10 minuti avanti 10-21. Secondo quarto in cui i coratini ripartono volano sul +20 grazie ai canestri di D'Introno ed Amendolagine (13-33). I lucani però con orgoglio lottano su ogni pallone e grazie ad un ottimo Vignola recuperano alcuni punti di svantaggio con Corato che però resta saldamente con le mani sulla partita chiudendo all'intervallo avanti 26-40.Terzo quarto in cui Matera con Vignola prova a rientrare in avvio di frazione ma i coratini rispondono e tornano a spingere chiudendo di fatto la gara. Il break di 0-13 della Virtus è mortifero che segna l'andamento della gara. Il quarto continua poi con i coratini che controllano agevolmente e chiudono il quarto sul 37-63. Ultimo quarto valido solo per le statistiche con i virtussini che gestiscono la gara controllando i tentativi dei pur volenterosi ragazzi di casa. Coach Carnicella dà spazio a tutti i suoi uomini e tutto il roster della Virtus va a segno ripagando la fiducia del coach. La Virtus chiude sul 50-85 e guadagna altri 2 importanti punti in classifica.PIELLE MATERA - ADRIATICA INDUSTRIALE VIRTUS CORATO 50 – 85 PIELLE MATERA: Vignola 15, Vitale 8, De Astis, Miccolis 3, Lopane 3, Difonzo, Greco 11, Natuzzi 2, Cardinale 8, Mbacke, Vaccaro,Lasalvia. All. LositoCORATO: Allegretti 3, Scaringella 9, Mazzilli 6, D'Introno 16, Amendolagine 19, Eremita 8, Maldera 2, Cuomo 12, Piarulli 6, D'Avanzo 4. All. Carnicella Ass. All. Ferrante – MalerbaARBITRI: Celone di Monopoli (BA) e Roberti di Altamura (BA)PARZIALI: 10-21 26-40 37-63 50-85