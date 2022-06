Tutte vittorie per il team guidato da coach D'Introno

La formazione Under 13 della Nuova Matteotti Corato ha conquistato il titolo regionale oro, battendo Manfredonia nella finalissima giocata mercoledì 22 giugno sul terreno del palasport del Cus di Bari.Una gran bella soddisfazione per tutto il club: la squadra guidata da coachha coronato nel migliore dei modi una splendida stagione, terminata da imbattuti: 10 vittorie nel girone C di regular season, 5 successi nella seconda fase, doppia affermazione nella semifinale regionale a spese della Young Basket Massafra e infine la vittoria nel confronto diretto con il team sipontino, guidato fin dalle prime battute e chiuso sul 73-42.