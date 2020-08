New entry nel Corato Calcio, ecco Mattia Negro «estro e fantasia»

Ancora uno sforzo del presidente Maldera, per regalare ai tifosi, un Corato sempre più competitivo.La società Usd Corato Calcio 1946, è lieta di annunciare il tesseramento del calciatore Mattia Negro, che vestirà così la maglia neroverde per la stagione 2020/21.Negro, è un esterno alto, all'occorrenza anche trequartista o seconda punta, che fa della velocità a tratti devastante e del dribbling, le sue qualità migliori. Giocatore estroso, in possesso di un'ottima tecnica individuale ed autore di gol di ottima fattura, è un classe '95 originario di Gallipoli.Nella sua carriera, tra le altre squadre, ha vestito le maglie di Francavilla, poi dal 2014 al 2016 Gallipoli in Serie D, dove colleziona 58 presenze e 9 reti, poi Casarano, Galatina e Aradeo in Eccellenza. Nelle ultime 2 stagioni, Negro ha militato nella Vigor Trani in Eccellenza, dove è sempre stato uno dei titolarissimi e dove in due campionati, ha realizzato ben 19 reti.Il neo calciatore neroverde, nella sua prima stagione a Trani, è stato allenato da mister Scarignella, che lo conosce bene e sa come sfruttare al meglio le caratteristiche del giocatore salentino, che tornerà sicuramente utile al nuovo Corato 2020/21.Mattia Negro, già nel pomeriggio sarà a disposizione di mister Scaringella, per la sua prima seduta di allenamento con i nuovi compagni.