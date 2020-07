Paride Addario, nuova conferma per l'USD Corato Calcio

L'impegno e la professionalità di Paride Addario vale una riconferma.La società USD Corato Calcio 1946, infatti, ha appena comunicato la riconferma dell'estremo difensore con la maglia neroverde.«Portiere classe '91 originario di Andria, Addario è stato senza ombra di dubbio, uno dei punti di forza del Corato della scorsa stagione e si è fatto apprezzare per il suo impegno e professionalità.Sempre presente sia in campionato che in coppa, e' stato uno dei titolarissimi dei neroverdi 2019/20.Addario, richiestissimo anche da club di categoria superiore, ha scelto pero' di continuare il suo percorso in neroverde, convinto dal progetto tecnico propostogli dall'intero staff societario» si legge nella nota diffusa dalla società.L'immagine di apertura è di Vincenzo De Laurentis pubblicata sulla pagina Facebook della società calcistica.