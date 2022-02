Prova opaca dell’Adritica Industriale, sconfitta a Vieste

Prova opaca dell'Adritica Industriale che esce sconfitta dal Omnisport di Vieste con il punteggio di 73-66 (16-23, 35-36, 46-52).Inizio incoraggiante dei neroverdi con tre triple di fila, dopo pochi minuti coach Ciociola è già costretto al timeout (2-12). I gialloblù iniziano a ingranare la marcia, ma Corato è devastante da oltre l'arco (7 triple realizzate nei primi 10'). Alla prima pausa il punteggio è di 16-23.Alla ripresa del gioco Vieste ha un altro piglio e ben presto accorcia la forbice, Corato sterile (3 punti nei primi 5') si affida alle folate estemporanee di Ouandie (18 punti). Le medie realizzative calano ambo le parti, nell'ultima fase del primo tempo Vieste trova il primo vantaggio ma chiude sotto di una lunghezza il primo tempo (35-36).Nonostante la pausa lunga prosegue la sterilità offensiva dei viaggianti, la Bisanum non fa molto meglio. I ritmi ora sono ancora più spezzettati e questo gioca a favore dei padroni di casa, trovando canestri importanti con Dusels e Orefice. A 7 secondi dalla fine poi l'episodio che spacca il match con Zustovich che in step-back realizza la bomba del +6 (52-46 al 30')Ultimo e decisivo periodo, l'Adriatica Industriale prova a dar fondo a tutte le energie, ma il parziale di 4-0 dei foggiani complica ulteriormente la questione. Nella parte centrale del periodo Idiaru prova a tener viva la fiammella con 8 punti che riportano Corato a -5 a 3' dalla fine. Sul più bello però i neroverdi si spengono e Vieste in contropiede con Tyrell mette il lucchetto al match. Vieste batte Corato 73-66.TABELLINICorato: Algie, Lutterman 20, Ouandie 18, Stella 8, Chiriatti 4, Tomasello 4, Bucciol, Del Tedesco 3, Sgarlato NE, Mitrovic NE, Jareci NE, Idiaru 8Vieste: Zustovich 13, Orefice 12, Dusels 14, Callara 7, Ragno NE, Diaz 9, Tidey 12, De Leo NE, Hoxha