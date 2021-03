Riprende l’Eccellenza. Il Corato perde alcuni pezzi pregiati come Quarta, Pignataro e Agodirin

Ora è ufficiale: il campionato di Eccellenza potrà riprendere. Infatti, con il comunicato ufficiale n. 192/A del 23 marzo, la F.I.G.C. ha riconosciuto il campionato di Eccellenza di "preminente interesse nazionale". In pratica, con questo atto ufficiale, le società del campionato di Eccellenza e di serie C di calcio a 5, potranno iniziare ad allenarsi in maniera collettiva e quindi prepararsi per il rientro in campo, dopo un periodo di preparazione. Un campionato in cui il Corato, dopo le prime quattro giornate disputate, occupa il primo posto con 10 punti in condominio con il Manfredonia ottenuti, però, con una rosa che, alla ripresa del campionato, risulterà molto diversa da quella con cui aveva iniziato lo scorso settembre.Una pandemia che ha colpito, per via dei trasferimenti, la squadra affidata al tecnico Giuseppe Scaringella che non troverà più ai suoi ordini, calciatori come Quarta (al Barletta 1922), il bomber Pignataro (al Martina), Negro (alla Vigor Trani), Dispoto e Quacquarelli, oltre all'argentino Irruti andato a Fasano.Movimenti in uscita che, grazie anche alla proroga per i trasferimenti e tesseramenti fissata al 15 aprile, nelle ultime ore ha visto altri trasferimenti come Rescio (al Barletta 1922) e il forte attaccante "colored" Agodirin (all'Audace Barletta). Un capitolo a parte merita il forte centrocampista Carlo Vicedomini che, dopo il trasferimento a Dicembre scorso a Gravina, sembrava destinato a tornare a Corato, ma con un "colpo di mano" il presidente dell'Audace Barletta, Michele Montuori, è riuscito a portare Vicedomini nella sua società che, alla ripresa, giocherà le gare interne a Trinitapoli, in una struttura completamente rifatta in pochi mesi e dove proprio il Corato sarà ospite nella quinta giornata.La prima dopo la lunga sosta e che, in attesa dell'ufficializzazione dei nuovi calendari, potrebbe essere giocata l'11 o il 18 aprile. Un mercato fatto per ora solo di uscite mentre per eventuali acquisti in entrata, la società valuterà nei prossimi giorni nuove alternative valide, per poter continuare ad essere tra le favorite di questo campionato.