Una buona NMC non basta: Lucera passa 57-75

Non basta una buona Nuova Matteotti Corato per avere la meglio della capolista Lucera. I foggiani passano al Palalosito con il punteggio di 57-75 (14-12; 28-31; 40-55)Nei primi 10' non molto spettacolo sul parquet, ma tanto agonismo, con le difese ad avere la meglio sugli attacchi, come dimostra il basso punteggio (14-12 alla prima mini pausa).Al rientro in campo i padroni di casa toccano anche il +7 con la tripla di Giovara (top scorer casalingo con 13 punti), salvo subire la rimonta di Lucera sul finire del quarto con il parziale di 0-10, trascinata da Ouandie (25 punti) e Di Ianni. All'intervallo lungo si va sul 28-31.Paulauskas pareggia subito i conti ma è solo illusione: lo 0-12 di parziale nella parte centrale del terzo quarto che hanno indirizzato definitivamente il match (40-55 al 30').Quarto periodo, ultimi assalti della NMC che accorcia fino al -10, ma Lucera resiste e riallunga fino al definitivo 57-75.La capolista esce con il passare dei minuti, alla NMC è mancata la classica scioltezza nella metà campo avversaria, complice anche la grande difesa ospite, per una sconfitta tutto sommato indolore. Adesso bisogna ripartire sin dalla prossima partita, quando la Matteotti farà visita a Castellaneta.NUOVA MATTEOTTI CORATO - SVEVA PALLACANESTRO LUCERA 57 - 75CORATO: Altieri n.e., D'Imperio n.e., Martinelli, Gatta 7, Olocco 7, Paulauskas 12, Razic 9, Giovara 13, Baldin 1, N.Markovic 6, L.Markovic, Bojang 2. Coach: PatellaLUCERA: Cepic 2, Olivieri n.e., Gramazio 8, Mazzullo 2, Coluccino n.e., Acosta Marte 15, Scarponi 12, Alvisi 5, Di Ianni 6, Di Mario n.e., Ouandiè 25, Ianzano n.e. Coach: CiociolaParziali: 14-12; 28-31; 40-55; 57-75Arbitri: Laveneziana di Monopoli e Carella di Brindisi